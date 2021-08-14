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В МИДе назвали ответной мерой решение не продлевать визу журналистке московского BBC

Ведомости

Решение российской стороны не продлевать визу журналистке московского отделения агентства BBC Саре Рейнсфорд стало ответной мерой на действия властей Великобритании, рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram.

По ее словам, в 2019 г. журналисту российского информагентства и его семье пришлось выехать из Великобритании, так как власти страны за полтора года так и не продлили визу без объяснения причин. Российская сторона заявляла о недопустимости подобного подхода и предупреждала, что не станет мириться с таким положением дел, добавила Захарова.

«Вместо того чтобы прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям, в Лондоне пошли на ещё большее обострение отношений, приняв целую серию ничем не обоснованных персональных санкций в отношении граждан нашей страны. Подчеркну ещё раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет», — заявила представитель МИДа.

Захарова также опровергла слова журналистки о том, что она якобы никогда не сможет вернуться в Россию, и добавила, что ей выдадут визу после того, как ее получит российский корреспондент.

Ранее по теме: Россия не стала продлевать визу журналистке московского BBC

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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