В МИДе назвали ответной мерой решение не продлевать визу журналистке московского BBC

По ее словам, в 2019 г. журналисту российского информагентства и его семье пришлось выехать из Великобритании, так как власти страны за полтора года так и не продлили визу без объяснения причин. Российская сторона заявляла о недопустимости подобного подхода и предупреждала, что не станет мириться с таким положением дел, добавила Захарова.