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ФСБ раскрыла планы Японии испытать бактериологическую бомбу в 1944 году

Ведомости

Сотрудники отряда «731», разрабатывавшего биологическое оружие для планируемой войны с СССР в составе японской Квантунской армии, планировали испытать бактериологическую бомбу, начиненную чумными блохами, в 1944 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рассекреченные ФСБ документы судебного процесса над японскими военными преступниками.

В частности, во время допроса экс-командующего японской Квантунской армией в Маньчжурии  Отодзо Ямады тот подтвердил, что в 1944 г. знал о планах применить бактериологическую бомбу «системы Исии» (Сиро Исии, начальник отряда «731»). Она представляла собой керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности. Однако была ли она действительно испытана, а также где и когда это произошло, из допроса Ямады не ясно.

Разработка и испытания бактериологического оружия для применения против СССР и Монголии в случае войны с ними велись отрядами «731» и «100» японской армии в 1930-1940-е гг. Эксперименты ставили на живых людях — китайцах и представителях русской общины Китая, а также монголах и корейцах, захваченных японской оккупационной полицией. В результате опытов погибли несколько тысяч человек.

После того как в августе 1945 г. СССР вступил в войну с Японией, руководители бактериологической программы Квантунской армии попали в плен к советским войскам. В 1949 г. их судили в Хабаровске как военных преступников и приговорили к различным срокам в исправительных лагерях — от двух до 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных