ФСБ раскрыла планы Японии испытать бактериологическую бомбу в 1944 году

В частности, во время допроса экс-командующего японской Квантунской армией в Маньчжурии Отодзо Ямады тот подтвердил, что в 1944 г. знал о планах применить бактериологическую бомбу «системы Исии» (Сиро Исии, начальник отряда «731»). Она представляла собой керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности. Однако была ли она действительно испытана, а также где и когда это произошло, из допроса Ямады не ясно.