ФСБ раскрыла планы Японии испытать бактериологическую бомбу в 1944 году
Сотрудники отряда «731», разрабатывавшего биологическое оружие для планируемой войны с СССР в составе японской Квантунской армии, планировали испытать бактериологическую бомбу, начиненную чумными блохами, в 1944 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рассекреченные ФСБ документы судебного процесса над японскими военными преступниками.
В частности, во время допроса экс-командующего японской Квантунской армией в Маньчжурии Отодзо Ямады тот подтвердил, что в 1944 г. знал о планах применить бактериологическую бомбу «системы Исии» (Сиро Исии, начальник отряда «731»). Она представляла собой керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности. Однако была ли она действительно испытана, а также где и когда это произошло, из допроса Ямады не ясно.
Разработка и испытания бактериологического оружия для применения против СССР и Монголии в случае войны с ними велись отрядами «731» и «100» японской армии в 1930-1940-е гг. Эксперименты ставили на живых людях — китайцах и представителях русской общины Китая, а также монголах и корейцах, захваченных японской оккупационной полицией. В результате опытов погибли несколько тысяч человек.
После того как в августе 1945 г. СССР вступил в войну с Японией, руководители бактериологической программы Квантунской армии попали в плен к советским войскам. В 1949 г. их судили в Хабаровске как военных преступников и приговорили к различным срокам в исправительных лагерях — от двух до 25 лет.