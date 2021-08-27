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Лавров оценил перспективы восстановления турпотока с Италией

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал восстановление турпотока между Россией и Италией с взаимным признанием вакцин от коронавируса. Об этом он сказал на пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

«Мы рассчитываем, что как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти потоки возобновятся. Мы уже месяц как восстановили прямые рейсы в Италию. Итальянцы, которые этими прямыми рейсами прилетают в Российскую Федерацию, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории», — сказал Лавров.

По словам российского министра, подавляющее большинство стран ЕС ожидает «отмашки» о признании вакцин из Европейского агентства лекарственных средств. При этом Лавров напомнил, что окончательное решение принимают национальные регуляторы.

«Как это сделала Венгрия: она на национальном уровне зарегистрировала вакцину "Спутник V", и у нас с ней есть договоренность о взаимном признании вакцинации», — отметил глава МИДа.

Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных