Лавров оценил перспективы восстановления турпотока с Италией

«Мы рассчитываем, что как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти потоки возобновятся. Мы уже месяц как восстановили прямые рейсы в Италию. Итальянцы, которые этими прямыми рейсами прилетают в Российскую Федерацию, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории», — сказал Лавров.