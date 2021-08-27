Лавров оценил перспективы восстановления турпотока с Италией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал восстановление турпотока между Россией и Италией с взаимным признанием вакцин от коронавируса. Об этом он сказал на пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
«Мы рассчитываем, что как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти потоки возобновятся. Мы уже месяц как восстановили прямые рейсы в Италию. Итальянцы, которые этими прямыми рейсами прилетают в Российскую Федерацию, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории», — сказал Лавров.
По словам российского министра, подавляющее большинство стран ЕС ожидает «отмашки» о признании вакцин из Европейского агентства лекарственных средств. При этом Лавров напомнил, что окончательное решение принимают национальные регуляторы.
«Как это сделала Венгрия: она на национальном уровне зарегистрировала вакцину "Спутник V", и у нас с ней есть договоренность о взаимном признании вакцинации», — отметил глава МИДа.
Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.