Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
Чешского президента Милоша Земана доставили в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщает Novinky.cz.
«В больнице без дальнейших подробностей заявили, что он был госпитализирован», — пишет издание.
Пресс-секретарь медучреждения подтвердила изданию информацию о госпитализации чешского лидера. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек на запрос издания не ответил.
Novinky.cz отмечает, что глава государства страдает невропатией нижних конечностей, из-за которой он оказался в инвалидном кресле. Помимо этого, у Земана проблемы со слухом, диабет и низкое артериальное давление.