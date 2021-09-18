В Общественной палате назвали число выявленных фейков в первый день голосования
В первый день голосования было зафиксировано около 7000 ложных сообщений о выборах, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7000 фейковых сообщений за один день. Приятный момент заключается только в том, что накал удалось к утру субботы сбить», – цитируют его «РИА Новости».
Своей цели, по мнению Малькевича, распространители фейков достигнуть не смогли, поскольку видеонаблюдение на участках позволяет оперативно разбирать спорные ситуации.
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.