Песков оценил влияние речи Путина «на Валдае» на отношения с Западом
Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме 21 октября не должна сказаться на отношениях с западными странами, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — заявил Песков.
Путин выступил на Валдайском форуме 21 октября. Говоря речь, президент заявил, что в период мирового переустройства, результат которого неизвестен, самая разумная линия поведения – здоровый консерватизм, который «не дает идти вниз и не ввергает страну в хаос». Также президент назвал чудовищной ситуацию, когда слова «мама» и «папа» заменяют на «родитель 1» и «родитель 2», а детям внушают, что они могут выбрать свой пол, навязывают им этот выбор и заставляют ребенка принимать решение, которое, по мнению президента, может сломать ему жизнь.
Кроме того, глава государства раскритиковал борьбу за равноправие на Западе из-за того, что Голливуд выпускает памятки о расе действующих персонажей. Такой подход он назвал «агрессивным догматизмом на грани абсурда».