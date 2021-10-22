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Песков оценил влияние речи Путина «на Валдае» на отношения с Западом

Ведомости

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме 21 октября не должна сказаться на отношениях с западными странами, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — заявил Песков.

Путин выступил на Валдайском форуме 21 октября. Говоря речь, президент заявил, что в период мирового переустройства, результат которого неизвестен, самая разумная линия поведения – здоровый консерватизм, который «не дает идти вниз и не ввергает страну в хаос». Также президент назвал чудовищной ситуацию, когда слова «мама» и «папа» заменяют на «родитель 1» и «родитель 2», а детям внушают, что они могут выбрать свой пол, навязывают им этот выбор и заставляют ребенка принимать решение, которое, по мнению президента, может сломать ему жизнь.

Кроме того, глава государства раскритиковал борьбу за равноправие на Западе из-за того, что Голливуд выпускает памятки о расе действующих персонажей. Такой подход он назвал «агрессивным догматизмом на грани абсурда».

Ранее по теме: Путин заявил о принципах здорового консерватизма в основе подходов России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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