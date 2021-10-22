Украина потребовала от Германии реакции на «шантаж» России из-за поставок газа

Он также напомнил о договоренности между США и Германией по «Северному потоку — 2», согласно которой США готовы применить к России санкции, если посчитают, что та использует газопровод в политических целях во вред интересам Украины или других стран. Ранее Россия заявляла, что продолжает выполнять все свои контрактные обязательств по поставкам газа, в том числе через Украину.