Украина потребовала от Германии реакции на «шантаж» России из-за поставок газа
Украина ожидает от Германии реакции на «шантаж» со стороны России в отношении поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Россия использует газ как оружие, прибегает к шантажу. Мы это видим уже. Мы ожидаем от Германии реакции на этот шантаж», — сказал Кулеба в пятницу на брифинге по итогам встречи с вице-премьером и главой МИД Молдавии Николаем Попеску (цитата по «РИА Новости»). Суть претензий дипломат не утончил.
Он также напомнил о договоренности между США и Германией по «Северному потоку — 2», согласно которой США готовы применить к России санкции, если посчитают, что та использует газопровод в политических целях во вред интересам Украины или других стран. Ранее Россия заявляла, что продолжает выполнять все свои контрактные обязательств по поставкам газа, в том числе через Украину.
Кулеба также отметил, что он надеется на участие «Нафтогаза Украины» и оператора украинской газотранспортной системы в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2».
В октябре «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» подали заявки немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода. Ранее участия в процедуре добилась польская газовая госкомпания PGNiG. Таким образом Киев и Варшава пытаются противостоять реализации проекта, который они называют политическим и несущим угрозу их национальной безопасности.
Украина и Польша утверждают, что оператора газопровода можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от «Газпрома», как того требует обновленная газовая директива ЕС, вступившая в силу в 2019 г. Помимо прочего, она требует, что входящий на территорию Евросоюза трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его часть на территории Евросоюза должна принадлежать третьей компании.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») в качестве независимого оператора газопровода. Заявку компании рассматривает германский регулятор, который выработает проект решения и направит его Еврокомиссии. Весь процесс рассмотрения документов и одобрения заявки может занять несколько месяцев.