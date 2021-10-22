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МИД непризнанного Косова объявил персонами нон грата двух российских дипломатов

Ведомости

Власти Косово объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского отделения посольства РФ в Сербии. Об этом сообщила 22 октября президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи.

Османи обвинила сотрудников российского посольства в создании угрозы для национальной безопасности и конституционного строя республики. Она рассказала, что по ее просьбе МИД Косово издал постановление о признании двух граждан РФ «нежелательными лицами». Дополнительную информацию политик не предоставила.

Ранее, 13 октября, в сербском анклаве Косовска-Митровица, который частично контролирует косовская, а частично — не признающая ее сербская администрация, начались беспорядки, вызванные действиями полиции. Косовский спецназ устроил в городе «антиконтрабандный» рейд, силовики потребовали у предпринимателей в местных аптеках и торговых точках документы на товары и таможенные декларации по образцу, установленному Приштиной. В ответ местные сербы заблокировали несколько улиц в городе, а полицейский спецназ Косова применил оружие против протестующих. В результате десять человек попали в реанимацию с огнестрельными ранениями.

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от контингента НАТО в Косово усмирить «косовоалбанских руководителей». Она призвала натовских союзников «выполнить свой мандат» по самопровозглашенной республике.

Ранее по теме: Спецназ Косова обстрелял протестующих сербов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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