МИД непризнанного Косова объявил персонами нон грата двух российских дипломатов
Власти Косово объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского отделения посольства РФ в Сербии. Об этом сообщила 22 октября президент самопровозглашенной республики Вьоса Османи.
Османи обвинила сотрудников российского посольства в создании угрозы для национальной безопасности и конституционного строя республики. Она рассказала, что по ее просьбе МИД Косово издал постановление о признании двух граждан РФ «нежелательными лицами». Дополнительную информацию политик не предоставила.
Ранее, 13 октября, в сербском анклаве Косовска-Митровица, который частично контролирует косовская, а частично — не признающая ее сербская администрация, начались беспорядки, вызванные действиями полиции. Косовский спецназ устроил в городе «антиконтрабандный» рейд, силовики потребовали у предпринимателей в местных аптеках и торговых точках документы на товары и таможенные декларации по образцу, установленному Приштиной. В ответ местные сербы заблокировали несколько улиц в городе, а полицейский спецназ Косова применил оружие против протестующих. В результате десять человек попали в реанимацию с огнестрельными ранениями.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от контингента НАТО в Косово усмирить «косовоалбанских руководителей». Она призвала натовских союзников «выполнить свой мандат» по самопровозглашенной республике.