МИД непризнанного Косова объявил персонами нон грата двух российских дипломатов

Ранее, 13 октября, в сербском анклаве Косовска-Митровица, который частично контролирует косовская, а частично — не признающая ее сербская администрация, начались беспорядки, вызванные действиями полиции. Косовский спецназ устроил в городе «антиконтрабандный» рейд, силовики потребовали у предпринимателей в местных аптеках и торговых точках документы на товары и таможенные декларации по образцу, установленному Приштиной. В ответ местные сербы заблокировали несколько улиц в городе, а полицейский спецназ Косова применил оружие против протестующих. В результате десять человек попали в реанимацию с огнестрельными ранениями.