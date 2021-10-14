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Спецназ Косова обстрелял протестующих сербов

Президент Сербии обещает защитить соотечественников
Илья Лакстыгал

Белград будет вынужден защищать сербов, если Приштина продолжит стрелять в людей и они начнут обороняться, заявил президент Сербии Александр Вучич 13 октября на встрече с представителями косовских сербов, передает телеканал РТС.

Стрельба в северной части города Косовска-Митровица произошла сегодня днем после «антиконтрабандного» рейда косовской полиции по торговым точкам сербского анклава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных