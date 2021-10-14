Спецназ Косова обстрелял протестующих сербов

Спецназ Косова обстрелял протестующих сербовПрезидент Сербии обещает защитить соотечественников
Белград будет вынужден защищать сербов, если Приштина продолжит стрелять в людей и они начнут обороняться, заявил президент Сербии Александр Вучич 13 октября на встрече с представителями косовских сербов, передает телеканал РТС.
Стрельба в северной части города Косовска-Митровица произошла сегодня днем после «антиконтрабандного» рейда косовской полиции по торговым точкам сербского анклава.
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