ЕС отказался финансировать строительство заборов на границе с Белоруссией
Возведение заграждений на границах Европейского союза не должно финансироваться из общего бюджета ЕС. Об этом сообщила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Sputnik Беларусь».
«Состоялась дискуссия по этой теме. Мы – как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте – согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС», – заявила Фон дер Ляйен.
По ее словам, в ЕС есть финансирование пограничного контроля: оно относится к оборудованию, персоналу и необходимым электронным и техническим средствам, но не касается строительства заборов на границе с Белоруссией.
С июня текущего года значительно увеличился поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза, — сначала в Литву, а затем в Латвию, Польшу и Эстонию. Власти восточных членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Об этом 15 сентября говорила Фон дер Ляйен, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.
8 октября представитель пограничной охраны Польши Анна Михальская сообщила о стрельбе, предположительно холостыми патронами, белорусских пограничников в сторону польских. В Минске в ответ опровергли применение пограничниками оружия.
2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что ЧС в этих регионах введено «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь».
23 августа глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна вслед за Литвой построит забор на границе с Белоруссией высотой 2,5 м для противодействия нелегальной миграции. До этого власти Литвы начали строительство 550-километрового забора на границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила это необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. Польша также отправила подразделения полиции в Литву для помощи стране в сдерживании нелегальной миграции.