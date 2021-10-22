ЕС наложит на Белоруссию новые санкции из-за миграционного кризиса

В Европе обвиняют Белоруссию в переправке нелегальных мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока, которые затем пытаются пересечь границу с Евросоюзом, в качестве инструмента для оказания давления на Брюссель с целью снятия санкций. В Минске обвинения в шантаже отрицают, заявляя, что мигранты прилетают в республику в качестве туристов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы и Польши, отмечал, что из-за санкций у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать его. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 18 октября заявил, что сообщество готово ввести санкции против национальной белорусской авиакомпании «Белавиа», которая, по его словам, занимается перевозкой беженцев к границам европейских стран.