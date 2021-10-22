ЕС наложит на Белоруссию новые санкции из-за миграционного кризиса
Европейский союз введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на восточной границе сообщества, ответственность за которую в Брюсселе возлагают на Минск. Такое заявление сделали лидеры стран-членов ЕС по итогам саммита Совета Евросоюза 22 октября.
«ЕС продолжит противостоять продолжающейся гибридной атаке, организованной белорусским режимом, в том числе путем принятия новых ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц (причастных к миграционному кризису)», — говорится в документе.
Лидеры ЕС также заявили, что они «не потерпят попыток третьих стран использовать мигрантов в политических целях». Авторы резолюции осудили «гибридные атаки на границы ЕС» и пообещали принять соответствующие ответные меры. Они также призвали Еврокомиссию увеличить финансирование пограничных служб. В Еврокомиссии тем временем заявили, что будут работать со странами, откуда мигранты якобы едут в Белоруссию, чтобы блокировать это движение.
В Европе обвиняют Белоруссию в переправке нелегальных мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока, которые затем пытаются пересечь границу с Евросоюзом, в качестве инструмента для оказания давления на Брюссель с целью снятия санкций. В Минске обвинения в шантаже отрицают, заявляя, что мигранты прилетают в республику в качестве туристов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы и Польши, отмечал, что из-за санкций у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать его. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 18 октября заявил, что сообщество готово ввести санкции против национальной белорусской авиакомпании «Белавиа», которая, по его словам, занимается перевозкой беженцев к границам европейских стран.
На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничивают доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.