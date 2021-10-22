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Россия не признала высылку двух дипломатов из непризнанного Косово

Ведомости

Посольство РФ в Сербии не признало решение властей Косово объявить персонами нон грата российских дипломатов, работающих на территории самопровозглашенной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что Россия не признает независимость Косово, поэтому решения, принимаемые в Приштине, «не имеют правой силы».

«На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в т.ч. по данному вопросу», — сообщил представитель посольства.

Ранее президент непризнанной республики Вьоса Османи объявила о высылке двух сотрудников канцелярии посольства РФ в Сербии, работающих в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы поставила под угрозу «национальную безопасность и конституционный порядок» Косово.

Ситуация в Косово обострилась 13 октября после того, как местный спецназ применил оружие против протестующих в городе Косовска-Митровица, преимущественно населенного сербами. Последние вышли на улицы после «антиконтрабандного» рейда, в ходе которого силовики потребовали у предпринимателей в местных аптеках и торговых точках документы на товары и таможенные декларации по установленному Приштиной образцу. В результате стрельбы пострадали несколько десятков сербов, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

В ответ на инцидент официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от натовского контингента в Косово усмирить «косовоалбанских руководителей». Она призвала натовских союзников «выполнить свой мандат» по самопровозглашенной республике.

Парламент Косово заявил о независимости от Сербии в феврале 2008 г. В качестве государства его признают 97 из 193 членов ООН, включая 22 из 27 членов ЕС. Россия считает, что одностороннее провозглашение независимости Косово нарушило принципы международного права и суверенитет Сербии, а также создало опасный прецедент для системы международных отношений.

Ранее по теме: МИД непризнанного Косова объявил персонами нон грата двух российских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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