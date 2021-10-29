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Небензя назвал применение дронов для атак в Донбассе «опасной игрой»

Ведомости

Украина, применяя беспилотные летательные аппараты в Донбассе, играет в опасную игру, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, слова которого передает ТАСС.

«Да, я видел доклады о дронах "Байрактар" (Bayraktar TB2), один из которых нанес удар по артиллерийским позициям ополчения. Я считаю, что украинцы ведут очень опасную игру», — сказал Небензя на пресс-конференции в ООН.

Использование беспилотников не соответствует минским соглашениям, подчеркнул представитель РФ. Применение такой техники «может иметь последствия, которые украинская сторона себе даже не представляет», добавил он.

«Это опасная игра, мне кажется, они должны это осознать, хотя, боюсь, этого не произойдет», — подчеркнул российский дипломат.

Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, они нужны Киеву для «сдерживания» России и защиты своей территории в случае агрессии. В конце сентября Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.

Ранее о применении военными Украины турецких беспилотников на территории Донбасса сообщил украинский «5 канал». Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.

Ранее по теме: Зеленский объяснил использование беспилотника Bayraktar в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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