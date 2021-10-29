Небензя назвал применение дронов для атак в Донбассе «опасной игрой»

Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, они нужны Киеву для «сдерживания» России и защиты своей территории в случае агрессии. В конце сентября Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.