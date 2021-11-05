Губернатор Севастополя заявил о неспокойной ситуации в Черном море

«Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная», — сказал Развожаев на церемонии открытия памятника командующему морскими силами Черного моря и военно-морского флота СССР Владимиру Орлову (цитата по «РИА Новости»). Губернатор отметил, что Осипов сейчас «там, где он должен быть в такое время – на боевом посту».