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Губернатор Севастополя заявил о неспокойной ситуации в Черном море

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обстановка в Черном море сейчас неспокойная, жители города внимательно следят за политическими новостями.

«Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная», — сказал Развожаев на церемонии открытия памятника командующему морскими силами Черного моря и военно-морского флота СССР Владимиру Орлову (цитата по «РИА Новости»). Губернатор отметил, что Осипов сейчас «там, где он должен быть в такое время – на боевом посту».

4 ноября в акваторию Черного моря вошел штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Силы Черноморского флота России начали следить за его действиями. Шестой флот ВМС США ранее предупреждал, что ракетный эсминец USS Mount Whitney и сотрудники главного морского боевого штаба НАТО направились в акваторию Черного моря, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

До этого в Черное море также направился ракетный эсминец USS Porter. Тогда Национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные начали отслеживать эсминец, вооруженный крылатыми ракетами. 

15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал провокацией действия американского эсминца. 

Ранее по теме: Военные России начали следить за действиями американского корабля в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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