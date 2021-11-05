Губернатор Севастополя заявил о неспокойной ситуации в Черном море
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обстановка в Черном море сейчас неспокойная, жители города внимательно следят за политическими новостями.
«Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная», — сказал Развожаев на церемонии открытия памятника командующему морскими силами Черного моря и военно-морского флота СССР Владимиру Орлову (цитата по «РИА Новости»). Губернатор отметил, что Осипов сейчас «там, где он должен быть в такое время – на боевом посту».
4 ноября в акваторию Черного моря вошел штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Силы Черноморского флота России начали следить за его действиями. Шестой флот ВМС США ранее предупреждал, что ракетный эсминец USS Mount Whitney и сотрудники главного морского боевого штаба НАТО направились в акваторию Черного моря, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.
До этого в Черное море также направился ракетный эсминец USS Porter. Тогда Национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные начали отслеживать эсминец, вооруженный крылатыми ракетами.
15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал провокацией действия американского эсминца.