Военные России начали следить за кораблем США Mount Whitney в Черном море
В акваторию Черного моря 4 ноября зашел ракетный эсминец USS Mount Whitney, российские военные начали следить за его действиями, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля «Маунт Уитни» ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 г. в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Шестой флот ВМС США ранее предупреждал, что ракетный эсминец USS Mount Whitney и сотрудники главного морского боевого штаба НАТО направились в акваторию Черного моря, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.
До этого в Черное море также направился ракетный эсминец USS Porter. Тогда Национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные начали отслеживать эсминец, вооруженный крылатыми ракетами.
15 октября эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России в акватории Японского моря и предпринял попытку пересечения государственной границы, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал провокацией действия американского эсминца.