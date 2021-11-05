Зеленский подписал «антиолигархический закон»

Согласно закону, Служба национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет принимать решение о признании человека олигархом и будет вести для этого специальный реестр. Для признания олигархом человек должен соответствовать хотя бы трем из перечисленных критериев: участвовать в политической жизни, иметь большое влияние на СМИ, быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования – монополиста и иметь активы стоимостью более 1 млн прожиточных минимумов трудоспособного населения. В этом году такая сумма составляет 2,27 млрд гривен, или более $85 млн.