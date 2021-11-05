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Зеленский подписал «антиолигархический закон»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter, что подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности страны, связанных с влиянием крупного бизнеса. Аналогичная информация содержится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

«Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, который в корне меняет отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равными перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — заявил Зеленский.

В июне пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект «О предотвращении угроз нацбезопасности», в котором вводится понятие «олигарх» — лицо, которое имеет чрезмерное влияние на экономику, политику и медиа. В пресс-службе отметили, что закон должен стать первым шагом к «ликвидации олигархической системы» страны.

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Согласно закону, Служба национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет принимать решение о признании человека олигархом и будет вести для этого специальный реестр. Для признания олигархом человек должен соответствовать хотя бы трем из перечисленных критериев: участвовать в политической жизни, иметь большое влияние на СМИ, быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования – монополиста и иметь активы стоимостью более 1 млн прожиточных минимумов трудоспособного населения. В этом году такая сумма составляет 2,27 млрд гривен, или более $85 млн.

Закон запрещает олигархам делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, финансировать политагитацию и митинги, покупать объекты большой приватизации в процессе приватизации. В случае контакта с олигархом часть публичных служащих, руководители госкомпаний и патронатная служба офиса президента и Верховной рады должны будут подавать декларации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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