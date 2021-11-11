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Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек

Ведомости

Парламент Латвии в окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Поправки будут вноситься в закон «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах». По мнению депутата сейма Николая Кабанова, поправки направлены «на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике».

«Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства. Этот символ не запрещен ни в одной стране-члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером», — сказал он.

Как уточнил глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш, решение о введении ограничений на использование георгиевских ленточек принимается именно 11 ноября, когда Латвия отмечает государственный праздник — День павших воинов. Он отметил, что работа над этим законопроектом велась два года и добавил, что правоохранительные органы республики со своей стороны выразили готовность следить за выполнением этих ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных