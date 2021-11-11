Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек

Как уточнил глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш, решение о введении ограничений на использование георгиевских ленточек принимается именно 11 ноября, когда Латвия отмечает государственный праздник — День павших воинов. Он отметил, что работа над этим законопроектом велась два года и добавил, что правоохранительные органы республики со своей стороны выразили готовность следить за выполнением этих ограничений.