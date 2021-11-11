Парламент Латвии утвердил запрет на использование георгиевских ленточек
Парламент Латвии в окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
Поправки будут вноситься в закон «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах». По мнению депутата сейма Николая Кабанова, поправки направлены «на обострение и без того хрупких межнациональных отношений в республике».
«Многие русские в Латвии могут воспринять этот законопроект как оскорбление их национального достоинства. Этот символ не запрещен ни в одной стране-члене ЕС. Уверен, что Латвии не стоит становиться в этом деле пионером», — сказал он.
Как уточнил глава парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш, решение о введении ограничений на использование георгиевских ленточек принимается именно 11 ноября, когда Латвия отмечает государственный праздник — День павших воинов. Он отметил, что работа над этим законопроектом велась два года и добавил, что правоохранительные органы республики со своей стороны выразили готовность следить за выполнением этих ограничений.