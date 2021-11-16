Украина выразила протест из-за указа Путина о гуманитарной поддержке Донбасса
Украина рассматривает указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке жителей Донбасса как «грубое вмешательство в дела страны», власти передали ноту протеста МИДу России, говорится на сайте министерства иностранных дел Украины.
«Рассматриваем подписание президентом Российской Федерации указа № 657 от 15 ноября 2021 г. о признании РФ так называемых «сертификатов о происхождении товаров», которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушении ее законодательства и норм международного права», — говорится в сообщении.
В МИД Украины отметили, что такая мера «ярко демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий». По мнению украинской стороны, подписание такого документа противоречит минским договоренностям и договоренностям в рамках нормандского формата.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что именно Киев принял несколько законов, противоречащих минским договоренностям, и не выполнил договоренностей, которые были достигнуты в нормандском формате.
«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формата», — добавила она.
15 ноября Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины. Глава государства также поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из этих районов на период до политического урегулирования ситуации. Кроме того, президент поручил не ограничивать импорт и экспорт между Донбассом и Россией.