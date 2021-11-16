Украина выразила протест из-за указа Путина о гуманитарной поддержке Донбасса

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формата», — добавила она.