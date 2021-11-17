Армения сообщила о погибших в результате столкновений с Азербайджаном
Один военнослужащий Армении погиб и 13 были взяты в плен во время боевых действий 16 ноября на границе Армении и Азербайджана, сейчас ситуация относительно стабильная, договоренность о прекращении огня в основном сохраняется, говорится на сайте минобороны Армении.
«Армянская сторона имеет 1 погибшего и 13 пленных военнослужащих. Связь еще с 24 военнослужащими пропала в ходе боевых действий, и их судьба на данный момент неизвестна. Ведутся интенсивные работы по обнаружению военнослужащих. Под контроль противника перешло два боевых опорных пункта», — говорится в сообщении. При посредничестве России идут переговоры по разрешению ситуации и возвращению пленных армян. По данным Армении, в войсках Азербайджана до 70 военных были ранены или убиты, есть значительные потери военной техники.
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.