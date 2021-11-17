Армения сообщила о погибших в результате столкновений с Азербайджаном

14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.