Газета
Политика

Армения сообщила о погибших в результате столкновений с Азербайджаном

Ведомости

Один военнослужащий Армении погиб и 13 были взяты в плен во время боевых действий 16 ноября на границе Армении и Азербайджана, сейчас ситуация относительно стабильная, договоренность о прекращении огня в основном сохраняется, говорится на сайте минобороны Армении.

«Армянская сторона имеет 1 погибшего и 13 пленных военнослужащих. Связь еще с 24 военнослужащими пропала в ходе боевых действий, и их судьба на данный момент неизвестна. Ведутся интенсивные работы по обнаружению военнослужащих. Под контроль противника перешло два боевых опорных пункта», — говорится в сообщении. При посредничестве России идут переговоры по разрешению ситуации и возвращению пленных армян. По данным Армении, в войсках Азербайджана до 70 военных были ранены или убиты, есть значительные потери военной техники. 

14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на этом участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.

Ранее по теме: Минобороны Армении сообщило о прекращении огня на границе с Азербайджаном

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных