Госдума получила запрос генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности

В ночь на 29 октября Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Полиция завела уголовное дело. Сейчас делом о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК) занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК). Сам Рашкин заявил, что решил прогуляться ночью по лесу, и обнаружил почти разделанную тушу лося, и предложил отвезти находку в полицию.