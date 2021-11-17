Госдума получила запрос генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности
Представление генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина поступило в Госдуму. Об этом журналистам сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с регламентом Госдумы в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение генпрокурора. Представление будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.
Вопрос о лишении неприкосновенности рассматривается на заседании с участием генпрокурора и депутата, в отношении которого вынесено представление. Лишение неприкосновенности считается состоявшимся, если за это проголосовали большинство депутатов.
В ночь на 29 октября Рашкина и его знакомого задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Полиция завела уголовное дело. Сейчас делом о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК) занимается центральный аппарат Следственного комитета (СК). Сам Рашкин заявил, что решил прогуляться ночью по лесу, и обнаружил почти разделанную тушу лося, и предложил отвезти находку в полицию.