Россия призвала к делимитации азербайджано-армянской границы
МИД России считает важным скорейший запуск процесса делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы, а также начала работы соответствующей совместной комиссии на основе ранее представленных российских предложений», — сказала представитель ведомства на брифинге.
Захарова подчеркнула, что Россия готова и далее оказывать содействие Баку и Еревану в интересах поддержания мира и стабильности в регионе
«Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем», — подчеркнула она.
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана и заявило о крайней напряженности обстановки на том участке, где идут «локальные бои». Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван заявил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны. Армения заявила об одном погибшем военном в результате боевых действий, у Азербайджана семь погибших.