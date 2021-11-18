Россия начала реализовывать интеграционные решения с Белоруссией
Россия начала реализовывать решения, принятые по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
«На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября президент Александр Григорьевич Лукашенко и президент Владимир Владимирович Путин утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ. Задача правительств — и общего Союзного государства, и возглавляемых нами — задача наших правительств обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами. Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации», — сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко.
4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию.
Программы ранее были опубликованы на сайте правительства. Из документа следует, что они направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства. Союзные программы в том числе подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмену телефонного роуминга между странами.