В Кремле прокомментировали карту «тюркского мира» Эрдогана
Центр тюркского мира находится на территории России, в Алтайском крае, а не в Турции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», комментируя вручение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карты «Тюркского мира», на которой регионы России оказались во владении Турции.
Он отметил, что считает нормальным явлением «пестование» Турцией идеи единства тюрков.
«Единственное, могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае — в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков.
Ранее был опубликован снимок президента Эрдогана, на котором он стоит рядом с так называемой «картой тюркского мира», где в составе Турции изобразили Сибирь, Крым – всего около 20 российских регионов.
Карта стала подарком Эрдогану от лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели.