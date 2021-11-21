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В Кремле прокомментировали карту «тюркского мира» Эрдогана

Ведомости

Центр тюркского мира находится на территории России, в Алтайском крае, а не в Турции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», комментируя  вручение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карты «Тюркского мира», на которой регионы России оказались во владении Турции. 

Он отметил, что считает нормальным явлением «пестование» Турцией идеи единства тюрков. 

«Единственное, могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае — в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков.

Ранее был опубликован снимок президента Эрдогана, на котором он стоит рядом с так называемой «картой тюркского мира», где в составе Турции изобразили Сибирь, Крым – всего около 20 российских регионов.

Карта стала подарком Эрдогану от лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных