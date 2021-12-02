В МИД России выразили надежду на контакт Путина и Байдена в ближайшие дни

По его словам, есть трудности в состыковке графиков двух президентов, однако контакт очень нужен из-за увеличения числа проблем. По двусторонним вопросам нет движения, они все больше переходят в фазу острого кризиса, нет взаимопонимания, как деэскалировать ситуацию в Европе и т. д.