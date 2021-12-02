В МИД России выразили надежду на контакт Путина и Байдена в ближайшие дни
Москва надеется, что контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшие дни, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни», — ответил Рябков на вопрос, когда может состояться российско-американский саммит (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, есть трудности в состыковке графиков двух президентов, однако контакт очень нужен из-за увеличения числа проблем. По двусторонним вопросам нет движения, они все больше переходят в фазу острого кризиса, нет взаимопонимания, как деэскалировать ситуацию в Европе и т. д.
«Президенты должны придать импульс нам, своим командам, для того, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне», — заявил Рябков.
Он добавил, что администрация США «присматривается» к тому, что будет делать Россия в контексте конфликта на Украине, ситуации в Восточной Европе, политического нагнетания обстановки со стороны НАТО, и в какой-то мере ставит в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов.
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. До конца года планируется провести еще одну встречу президентов, однако дата не назначена.