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Политика

В МИД России выразили надежду на контакт Путина и Байдена в ближайшие дни

Ведомости

Москва надеется, что контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшие дни, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни», — ответил Рябков на вопрос, когда может состояться российско-американский саммит (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, есть трудности в состыковке графиков двух президентов, однако контакт очень нужен из-за увеличения числа проблем. По двусторонним вопросам нет движения, они все больше переходят в фазу острого кризиса, нет взаимопонимания, как деэскалировать ситуацию в Европе и т. д.

«Президенты должны придать импульс нам, своим командам, для того, чтобы сдвинуть дело дальше и по другим направлениям. Но ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне», — заявил Рябков.

Он добавил, что администрация США «присматривается» к тому, что будет делать Россия в контексте конфликта на Украине, ситуации в Восточной Европе, политического нагнетания обстановки со стороны НАТО, и в какой-то мере ставит в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов.

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. До конца года планируется провести еще одну встречу президентов, однако дата не назначена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных