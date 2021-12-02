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Политика

США, ЕС и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии, говорится в заявлении министерства. 

«Соединенные штаты вместе со своими международными партнерами и союзниками возлагают издержки на режим Лукашенко за его прискорбное поведение, включая незаконный ввоз мигрантов», — заявила директор OFAC Андреа Гацки. «Казначейство продолжит работать с международным сообществом, чтобы бороться с репрессиями режима Лукашенко, коррупцией и попиранием международно признанных прав человека», — отметила она. 

Минфин США также запретил своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.

Это пятый транш санкций Минфина США в отношении Белоруссии, первые были введены после  президентских выборов в стране 9 августа 2020 г. 

В частности, санкции были введены против старшего сына Александра Лукашенко — Дмитрия, замминистра внутренних дел и бывшего руководителя ГИБДД Дмитрия Корзюка, а также члена исполкома Национального олимпийского комитета Дмитрия Баскова. 

Санкции предполагают блокировку собственности и других активов лиц из списка, которые находятся в США или находятся во владении или контроле лиц США. Санкции также запрещают любые операции физических лиц в США, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или назначенных лиц. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам из санкционного списка, также блокируются.

Одновременно с США, санкции против Белоруссии ввел Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, передает ТАСС. 

«В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйственной деятельности Белоруссии», — сказал он. Как пояснил Пшидач, это «те субъекты, которые непосредственно участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов и их сборе на территории Белоруссии, а потом транспортировке на границу, но также и субъекты химической отрасли, авиационного сектора, отрасли, занимающейся запчастями для автомобилей». В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Белоруссии, отмечается в заявлении. 

Под британские санкции попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий». Запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов были введены в отношении председателя Белорусского союза журналистов политического обозревателя «Белтелерадиокомпании» Андрея Кривошеева, заместителя председателя «Белтелерадиокомпании» Сергея Гусаченко, политического обозревателя издательского дома «Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика и журналиста этого же СМИ Людмилы Гладкой, а также в отношении журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

Отношения Белоруссии и США резко ухудшились летом 2020 г. на фоне подавления протестных акций властями республики в преддверии и после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, обвинив власти в фальсификациях. США наряду с Евросоюзом ввели персональные и секторальные санкции против Белоруссии.

11 августа 2021 г., спустя два дня после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Джули Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г. Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.

В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.

На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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