США, ЕС и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии

Санкции предполагают блокировку собственности и других активов лиц из списка, которые находятся в США или находятся во владении или контроле лиц США. Санкции также запрещают любые операции физических лиц в США, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или назначенных лиц. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам из санкционного списка, также блокируются.