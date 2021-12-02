США, ЕС и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии, говорится в заявлении министерства.
«Соединенные штаты вместе со своими международными партнерами и союзниками возлагают издержки на режим Лукашенко за его прискорбное поведение, включая незаконный ввоз мигрантов», — заявила директор OFAC Андреа Гацки. «Казначейство продолжит работать с международным сообществом, чтобы бороться с репрессиями режима Лукашенко, коррупцией и попиранием международно признанных прав человека», — отметила она.
Минфин США также запретил своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.
Это пятый транш санкций Минфина США в отношении Белоруссии, первые были введены после президентских выборов в стране 9 августа 2020 г.
В частности, санкции были введены против старшего сына Александра Лукашенко — Дмитрия, замминистра внутренних дел и бывшего руководителя ГИБДД Дмитрия Корзюка, а также члена исполкома Национального олимпийского комитета Дмитрия Баскова.
Санкции предполагают блокировку собственности и других активов лиц из списка, которые находятся в США или находятся во владении или контроле лиц США. Санкции также запрещают любые операции физических лиц в США, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или назначенных лиц. Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам из санкционного списка, также блокируются.
«В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйственной деятельности Белоруссии», — сказал он. Как пояснил Пшидач, это «те субъекты, которые непосредственно участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов и их сборе на территории Белоруссии, а потом транспортировке на границу, но также и субъекты химической отрасли, авиационного сектора, отрасли, занимающейся запчастями для автомобилей». В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за причастность к перевозке мигрантов и нарушения прав человека в Белоруссии, отмечается в заявлении.
Под британские санкции попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий». Запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов были введены в отношении председателя Белорусского союза журналистов политического обозревателя «Белтелерадиокомпании» Андрея Кривошеева, заместителя председателя «Белтелерадиокомпании» Сергея Гусаченко, политического обозревателя издательского дома «Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика и журналиста этого же СМИ Людмилы Гладкой, а также в отношении журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.
Отношения Белоруссии и США резко ухудшились летом 2020 г. на фоне подавления протестных акций властями республики в преддверии и после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, обвинив власти в фальсификациях. США наряду с Евросоюзом ввели персональные и секторальные санкции против Белоруссии.
11 августа 2021 г., спустя два дня после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Джули Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г. Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.
В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.
На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.