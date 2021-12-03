Газета
Политика

«Талибан» запретил выдавать афганских женщин замуж без их согласия

Ведомости

Правительство Афганистана издало указ, согласно которому женщина не является собственностью и не может быть выдана замуж против своей воли. Документ подписал лидер «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада, его приводит пресс-служба движения.

«Никто не может заставить женщину выйти замуж путем принуждения или давления, — говорится в указе. — Женщина является не собственностью, а благородным и свободным человеком; никто не может отдать ее кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращение вражды». 

Согласно документу, через четыре месяца после смерти мужа вдова «имеет право выбирать и определять свое будущее», а также может снова вступать в брак. Никто не может жениться на ней насильно, включая родственников. Кроме того, признается право вдов на наследование «фиксированной доли» собственности мужа, детей, отца и других родственников. Многоженцы обязаны предоставлять права всем женам в соответствии с законами шариата и «соблюдать справедливость» по отношению к ним. Лидер талибов обязал министерство информации и культуры, а также верховный суд, богословов и местные власти информировать граждан о правах женщин.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе после вывода американских войск. В стране ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Им запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и преподавать противоположному полу, а девочкам запретили ходить в школу. Женщинам разрешили посещать университеты, но они должны носить хиджаб и учиться отдельно от мужчин. Хиджаб обязали надевать также женщин-телеведущих; журналисткам нельзя работать в одном и том же СМИ с коллегами-мужчинами, а также «находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи».

Любое возможное взаимодействие западных стран с Кабулом зависит от обеспечения в стране прав женщин и девочек. В сентябре первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед заявила, что международная помощь Афганистану будет оказана в том случае, если правительство талибов обеспечит права девочек и женщин на образование. Сегодняшний указ эти вопросы не затрагивает.

После того, как США в августе заморозили международные резервы правительства Афганистана, страна столкнулась с острой нехваткой продовольствия и угрозой экономического коллапса. По данным ООН, 95% населения Афганистана недоедают, а 23 млн жителей грозит острый голод.

Ранее по теме: Российские самолеты прилетели в Афганистан для эвакуации 380 человек

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных