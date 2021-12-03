«Талибан» запретил выдавать афганских женщин замуж без их согласия

Согласно документу, через четыре месяца после смерти мужа вдова «имеет право выбирать и определять свое будущее», а также может снова вступать в брак. Никто не может жениться на ней насильно, включая родственников. Кроме того, признается право вдов на наследование «фиксированной доли» собственности мужа, детей, отца и других родственников. Многоженцы обязаны предоставлять права всем женам в соответствии с законами шариата и «соблюдать справедливость» по отношению к ним. Лидер талибов обязал министерство информации и культуры, а также верховный суд, богословов и местные власти информировать граждан о правах женщин.