«Талибан» запретил выдавать афганских женщин замуж без их согласия
Правительство Афганистана издало указ, согласно которому женщина не является собственностью и не может быть выдана замуж против своей воли. Документ подписал лидер «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада, его приводит пресс-служба движения.
«Никто не может заставить женщину выйти замуж путем принуждения или давления, — говорится в указе. — Женщина является не собственностью, а благородным и свободным человеком; никто не может отдать ее кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращение вражды».
Согласно документу, через четыре месяца после смерти мужа вдова «имеет право выбирать и определять свое будущее», а также может снова вступать в брак. Никто не может жениться на ней насильно, включая родственников. Кроме того, признается право вдов на наследование «фиксированной доли» собственности мужа, детей, отца и других родственников. Многоженцы обязаны предоставлять права всем женам в соответствии с законами шариата и «соблюдать справедливость» по отношению к ним. Лидер талибов обязал министерство информации и культуры, а также верховный суд, богословов и местные власти информировать граждан о правах женщин.
«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе после вывода американских войск. В стране ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Им запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и преподавать противоположному полу, а девочкам запретили ходить в школу. Женщинам разрешили посещать университеты, но они должны носить хиджаб и учиться отдельно от мужчин. Хиджаб обязали надевать также женщин-телеведущих; журналисткам нельзя работать в одном и том же СМИ с коллегами-мужчинами, а также «находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи».
Любое возможное взаимодействие западных стран с Кабулом зависит от обеспечения в стране прав женщин и девочек. В сентябре первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед заявила, что международная помощь Афганистану будет оказана в том случае, если правительство талибов обеспечит права девочек и женщин на образование. Сегодняшний указ эти вопросы не затрагивает.
После того, как США в августе заморозили международные резервы правительства Афганистана, страна столкнулась с острой нехваткой продовольствия и угрозой экономического коллапса. По данным ООН, 95% населения Афганистана недоедают, а 23 млн жителей грозит острый голод.