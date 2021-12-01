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Российские самолеты прилетели в Афганистан для эвакуации 380 человек

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Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России прилетели в Кабул для эвакуации 380 россиян, граждан Киргизии и афганских студентов, которые учатся в России, сообщила пресс-служба министерства. Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина.

Самолеты также доставили в Афганистан 36 т гуманитарного груза для жителей страны. На борту самолетов находятся бригады военных медиков с медицинским оборудованием и лекарствами, чтобы оказать помощь эвакуируемым. 

18 ноября Минобороны сообщило, что по поручению Путина была организована эвакуация 380 человек из Афганистана. Среди них граждане России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. В Кабул направились три Ил-76 с 36 т гуманитарного груза для местного населения на борту каждого. 25 августа российские самолеты эвакуировали из Афганистана около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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