Песков объяснил поручение Путина эвакуировать людей из Афганистана
Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать граждан России и стран ОДКБ из Афганистана из-за крайне неспокойной обстановки в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран. Это эвакуация тех граждан, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне неспокойно», — сказал Песков.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что по поручению Путина была организована эвакуация 380 человек из Афганистана. Среди них граждане России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. В Кабул направились три Ил-76 с 36 т гуманитарного груза для местного населения на борту каждого.
25 августа российские самолеты эвакуировали из Афганистана около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.