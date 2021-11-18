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Российские военные самолеты эвакуируют из Афганистана более 380 человек

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Три российских военных транспортных самолета Ил-76 вылетели в Афганистан для эвакуации 380 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана, сообщило Минобороны. Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина. 

«Министром обороны Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из 3-х самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул», — говорится в сообщении.

Каждый самолет везет в Афганистан 36 т гуманитарного груза для местного населения. Также на борту самолетов находятся бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и лекарствами для помощи людям, которые будут эвакуированы из страны. «Три военно-транспортных самолета Ил-76 доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана», — сообщили в Минобороны. 

25 августа российские самолеты эвакуировали из Афганистана около 400 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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