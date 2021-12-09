CNN узнал наименее вероятный вариант санкций США в отношении России

Собеседники издания пояснили, что в администрации Байдена видят четкую корреляцию между рейтингами одобрения президента и ценами на бензин, поэтому там не хотят «раскачивать лодку». Однако эксперты заявили, что отказ от энергетических санкций против России может означать, что меры будут недостаточно сильными, чтобы сдержать президента России Владимира Путина. Источник издания, знакомый с обсуждениям, рассказал, что варианты санкций, представленные Байдену, приведут к значительным издержкам для российской экономики и финансовой системы.