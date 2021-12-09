CNN узнал наименее вероятный вариант санкций США в отношении России
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает несколько вариантов жестких санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, однако энергетические санкции, скорее всего, будут последним вариантом, учитывая их возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США, сообщил CNN со ссылкой на трех американских чиновников.
Один из собеседников издания рассказал, что власти разрабатывают разные варианты санкций, чтобы у них был выбор, все санкции разом вводить не планируется. Энергетические санкции он назвал «более экстремальным вариантом». Советник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил изданию, что, вероятно, санкции будут «суровыми». Госдеп отказался от комментариев.
Собеседники издания пояснили, что в администрации Байдена видят четкую корреляцию между рейтингами одобрения президента и ценами на бензин, поэтому там не хотят «раскачивать лодку». Однако эксперты заявили, что отказ от энергетических санкций против России может означать, что меры будут недостаточно сильными, чтобы сдержать президента России Владимира Путина. Источник издания, знакомый с обсуждениям, рассказал, что варианты санкций, представленные Байдену, приведут к значительным издержкам для российской экономики и финансовой системы.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России для предотвращения потенциального «вторжения» ее войск на Украину. Отмечалось, что ограничения могут коснуться «ближайшего окружения» президента России Владимира Путина и энергетических компаний. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал.
Затем Bloomberg сообщил, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Байден заявил, что передвижения российских войск у украинских границ носят «угрожающий» характер. Американский президент предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта.
Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».