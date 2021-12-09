Песков рассказал об ответе России на возможные санкции стран Запада

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России для предотвращения потенциального «вторжения» ее войск на Украину. Отмечалось, что ограничения могут коснуться «ближайшего окружения» президента России Владимира Путина и энергетических компаний. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал.