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Песков рассказал об ответе России на возможные санкции стран Запада

Ведомости

Россия в случае введения санкций со стороны западных стран ответит или зеркально, или асимметрично, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые санкции, они, естественно, на них отвечается или зеркально, или асимметрично. Но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», — сказал Песков.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России для предотвращения потенциального «вторжения» ее войск на Украину. Отмечалось, что ограничения могут коснуться «ближайшего окружения» президента России Владимира Путина и энергетических компаний. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал.

Затем агентство Bloomberg сообщило, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину. При этом в России неоднократно отвергали обвинения в подготовке к вторжению на Украину, называя их ложными.

Ранее по теме: CNN узнал наименее вероятный вариант санкций США в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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