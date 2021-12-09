Песков рассказал об ответе России на возможные санкции стран Запада
Россия в случае введения санкций со стороны западных стран ответит или зеркально, или асимметрично, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любые санкции, они, естественно, на них отвечается или зеркально, или асимметрично. Но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», — сказал Песков.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России для предотвращения потенциального «вторжения» ее войск на Украину. Отмечалось, что ограничения могут коснуться «ближайшего окружения» президента России Владимира Путина и энергетических компаний. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал.
Затем агентство Bloomberg сообщило, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину. При этом в России неоднократно отвергали обвинения в подготовке к вторжению на Украину, называя их ложными.