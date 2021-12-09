В Генштабе пообещали пресекать силовые провокации Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин, в частности, высказал озабоченность учениями НАТО вблизи российских границ и угрозой для непризнанных ЛНР и ДНР. По данным Генштаба, ежегодно в непосредственной близости от российских рубежей проводится около 40 крупных военных учений военного блока, а американская стратегическая авиация только в ноябре 2021 г. совершила около 30 облетов границ России — в два с половиной раза больше, чем в ноябре прошлого года.