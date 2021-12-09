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Политика

В Генштабе пообещали пресекать силовые провокации Киева в Донбассе

Ведомости

Россия будет пресекать любые провокации киевских властей по силовому решению проблемы Донбасса, заявил в четверг, 9 декабря, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности», — сказал Герасимов на брифинге перед иностранными военными атташе.

Он напомнил, что украинские военные уже сообщили о применении в ходе боевых действий в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких дронов Bayraktar.

«Однако, — добавил Герасимов, — любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться». Он также назвал ложью сообщения о возможном вторжении России на Украину и повторил тезис Кремля о том, что перемещения российских войск внутри страны являются «рутинной практикой» и не требуют уведомления.

Ранее ряд западных СМИ сообщили о якобы готовящемся вторжении России на Украину, после чего официальные лица в США и Евросоюзе пригрозили Москве серьезными экономическими санкциями. Россия планы военной агрессии отрицает и обвиняет Киев в попытке силового урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин, в частности, высказал озабоченность учениями НАТО вблизи российских границ и угрозой для непризнанных ЛНР и ДНР. По данным Генштаба, ежегодно в непосредственной близости от российских рубежей проводится около 40 крупных военных учений военного блока, а американская стратегическая авиация только в ноябре 2021 г. совершила около 30 облетов границ России — в два с половиной раза больше, чем в ноябре прошлого года.

Ранее по теме: Песков: Россия примет меры в случае присутствия военных НАТО на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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