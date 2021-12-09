В Генштабе пообещали пресекать силовые провокации Киева в Донбассе
Россия будет пресекать любые провокации киевских властей по силовому решению проблемы Донбасса, заявил в четверг, 9 декабря, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности», — сказал Герасимов на брифинге перед иностранными военными атташе.
Он напомнил, что украинские военные уже сообщили о применении в ходе боевых действий в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких дронов Bayraktar.
«Однако, — добавил Герасимов, — любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться». Он также назвал ложью сообщения о возможном вторжении России на Украину и повторил тезис Кремля о том, что перемещения российских войск внутри страны являются «рутинной практикой» и не требуют уведомления.
Ранее ряд западных СМИ сообщили о якобы готовящемся вторжении России на Украину, после чего официальные лица в США и Евросоюзе пригрозили Москве серьезными экономическими санкциями. Россия планы военной агрессии отрицает и обвиняет Киев в попытке силового урегулирования конфликта в Донбассе.
Президент России Владимир Путин, в частности, высказал озабоченность учениями НАТО вблизи российских границ и угрозой для непризнанных ЛНР и ДНР. По данным Генштаба, ежегодно в непосредственной близости от российских рубежей проводится около 40 крупных военных учений военного блока, а американская стратегическая авиация только в ноябре 2021 г. совершила около 30 облетов границ России — в два с половиной раза больше, чем в ноябре прошлого года.