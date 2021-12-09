Путин и президент ЮАР обсудили штамм коронавируса «омикрон»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили недавно выявленный штамм коронавируса «омикрон».
«Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса «омикрон». Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого президент ЮАР выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству в борьбе с пандемией.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В России выявили два случая заражения «омикроном».