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Путин и президент ЮАР обсудили штамм коронавируса «омикрон»

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили недавно выявленный штамм коронавируса «омикрон».

«Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса «омикрон». Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого президент ЮАР выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству в борьбе с пандемией.

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В России выявили два случая заражения «омикроном».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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