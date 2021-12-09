Макрон планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе

Представитель МИДа добавила, что заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп, состоявшиеся 7-8 декабря, завершились безрезультатно. Киев, как считают в российском ведомстве, «занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога» с ДНР и ЛНР и «пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию».