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Макрон планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести на следующей неделе разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам французский лидер, передает ТАСС. Темой разговора станет урегулирование ситуации на Украине.

«Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — сказал Макрон. «На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил он.

Ранее сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об обострении ситуации на востоке Украины из-за действий Киева. В то же время информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину он назвал ложью.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова также заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик. 

Представитель МИДа добавила, что заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп, состоявшиеся 7-8 декабря, завершились безрезультатно. Киев, как считают в российском ведомстве, «занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога» с ДНР и ЛНР и «пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию».

Ранее по теме: Макрон выразил надежду на снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных