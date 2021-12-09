Макрон планирует провести разговор с Путиным на следующей неделе
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести на следующей неделе разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам французский лидер, передает ТАСС. Темой разговора станет урегулирование ситуации на Украине.
«Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — сказал Макрон. «На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил он.
Ранее сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об обострении ситуации на востоке Украины из-за действий Киева. В то же время информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину он назвал ложью.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова также заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик.
Представитель МИДа добавила, что заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп, состоявшиеся 7-8 декабря, завершились безрезультатно. Киев, как считают в российском ведомстве, «занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога» с ДНР и ЛНР и «пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию».