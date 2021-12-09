Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом

«Должен сказать и о русофобии как первому шагу к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. Здесь нужно действовать очень аккуратно с тем, чтобы не девальвировать эти понятия, но они должны отражать реалии происходящих событий», — сказал он, общаясь с исполнительным директором МИА «Россия сегодня», председателем постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Кириллом Вышинским.