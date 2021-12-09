Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
События, происходящие в Донбассе, напоминают геноцид, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Должен сказать и о русофобии как первому шагу к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. Здесь нужно действовать очень аккуратно с тем, чтобы не девальвировать эти понятия, но они должны отражать реалии происходящих событий», — сказал он, общаясь с исполнительным директором МИА «Россия сегодня», председателем постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Кириллом Вышинским.
Президент подчеркнул, что граждане России вне зависимости от места их проживания должны пользоваться всеми имеющимися у них правами. Это касается в том числе социальных прав и льгот, подчеркнул глава государства.
Вышинский в своем выступлении высказался об ухудшении ситуации в Донбассе в последний месяц. Он предложил президенту ввести в российское законодательство понятия «геноцид» и «призывы к геноциду».
Ранее сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на сегодняшний день зашли в тупик. По ее словам, страны НАТО сейчас «накачивают оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Кроме того, миру в данной области не способствует решение Совета Евросоюза выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь Украине, отметила представитель МИДа. Также со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ она заявила о наращивании Киевом сил на линии соприкосновения в Донбассе, переброске туда тяжелого вооружения и применении беспилотников.