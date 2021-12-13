Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в онлайн-формате, сообщает издание Global Times со ссылкой на слова официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньин. Сообщается, что встреча глав государств запланирована на среду, 15 декабря.
В пресс-службе Кремля сообщили, что на предстоящий встрече лидеры государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2021 г. и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.
Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в видеоформате 28 июня. Она была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Путин тогда охарактеризовал отношения России и Китая как «образец межгосударственного сотрудничества». Отношения Пекина и Москвы, по его словам, играют стабилизирующую роль в условиях геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных частях мира.