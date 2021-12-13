Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи

Путин тогда охарактеризовал отношения России и Китая как «образец межгосударственного сотрудничества». Отношения Пекина и Москвы, по его словам, играют стабилизирующую роль в условиях геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных частях мира.