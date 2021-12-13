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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в онлайн-формате, сообщает издание Global Times со ссылкой на слова официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньин. Сообщается, что встреча глав государств запланирована на среду, 15 декабря. 

В пресс-службе Кремля сообщили, что на предстоящий встрече лидеры государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2021 г. и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в видеоформате 28 июня. Она была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Путин тогда охарактеризовал отношения России и Китая как «образец межгосударственного сотрудничества». Отношения Пекина и Москвы, по его словам, играют стабилизирующую роль в условиях геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных частях мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных