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Песков ответил на угрозу Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу

Ведомости

В Кремле по-прежнему надеются, что России не помешают выполнять свои обязательства в рамках контрактов на поставку газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередное заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа через территорию республики.

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о ом, как в Кремле относятся к заявлению Лукашенко и можно ли сказать, что он не услышал предыдущие высказывания президента России.

Лукашенко вновь пригрозил Европе перекрытием транзита газа в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, 13 декабря передавало агентство «Белта». «Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — сказал он.

При этом ранее президент Белоруссии в интервью «РИА Новости» заявлял о готовности остановить транзит энергоносителей, если Польша реализует свою угрозу закрыть границу с Белоруссией.

Путин рассчитывает, что угроза его белорусского коллеги Александра Лукашенко остановить транзит российского газа в Европу не приведет к срыву газовых контрактов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 декабря. Он добавил, что в Кремле «не хотели бы даже рассуждать» о возможном ограничении транзита газа через территорию Белоруссии.

При этом комментируя аналогичную угрозу Лукашенко, озвученную в начале ноября, Владимир Путин заявил, что «ничего хорошего в этом нет»: «я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал президент России 13 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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