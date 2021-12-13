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Россия наложила вето на проект Совбеза ООН по климату и безопасности

Ведомости

Россия воспользовалась правом вето в Совете безопасности ООН при рассмотрении резолюции Ирландии и Нигера, сообщает «РИА Новости». Страны в своем проекте предлагали миротворческим операциям и политическим миссиям ООН учитывать воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью в своих оценках и деятельности.

«Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии», — заявляли авторы проекта.

Помимо этого, из проекта следовало, что Совбез ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом». В документе также отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.

«Для России распространенный проект резолюции по климату и безопасности неприемлем», — сказал постоянный представитель России на заседании СБ ООН Небензя.

Он назвал принятие резолюции миной замедленного действия: документ позволил бы включать в повестку заседаний СБ ООН любую страну, «если она кому-то покажется неугодной».

«Повод найти будет легко. Проблемы из-за климата ощущаются по всему миру», — отметил представитель РФ. При этом он подчеркнул, что реальные климатические исследования являются прерогативой ученых.

«Поручать политическим сотрудникам наспех делать некие выводы, которые приведут к вмешательству во внутренние дела, проще, чем укреплять систему мониторинга и раннего реагирования на стихийные бедствия в развивающихся странах без политической подоплеки», — отметил Небензя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных