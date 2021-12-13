Россия наложила вето на проект Совбеза ООН по климату и безопасности

Помимо этого, из проекта следовало, что Совбез ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом». В документе также отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.