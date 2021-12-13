Россия наложила вето на проект Совбеза ООН по климату и безопасности
Россия воспользовалась правом вето в Совете безопасности ООН при рассмотрении резолюции Ирландии и Нигера, сообщает «РИА Новости». Страны в своем проекте предлагали миротворческим операциям и политическим миссиям ООН учитывать воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью в своих оценках и деятельности.
«Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии», — заявляли авторы проекта.
Помимо этого, из проекта следовало, что Совбез ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом». В документе также отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.
«Для России распространенный проект резолюции по климату и безопасности неприемлем», — сказал постоянный представитель России на заседании СБ ООН Небензя.
Он назвал принятие резолюции миной замедленного действия: документ позволил бы включать в повестку заседаний СБ ООН любую страну, «если она кому-то покажется неугодной».
«Повод найти будет легко. Проблемы из-за климата ощущаются по всему миру», — отметил представитель РФ. При этом он подчеркнул, что реальные климатические исследования являются прерогативой ученых.
«Поручать политическим сотрудникам наспех делать некие выводы, которые приведут к вмешательству во внутренние дела, проще, чем укреплять систему мониторинга и раннего реагирования на стихийные бедствия в развивающихся странах без политической подоплеки», — отметил Небензя.