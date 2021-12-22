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Reuter узнал об обсуждении властями США ограничений по импорту смартфонов в Россию

Ведомости

Власти США обсуждают введение ограничений на импорт Россией смартфонов, важных авиационных и автомобильных деталей и материалов из других отраслей, сообщил Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена. Такие меры могут быть введены в случае вторжения России на Украину.

Предлагаемые ограничения станут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена уже рассматривает. По словам собеседника издания, новые ограничения могут серьезно повлиять на российских потребителей, производственные операции и занятость. Американские чиновники планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которых могут затронуть такие ограничения, и поощрять скоординированные усилия, где это будет уместно. Эти меры предлагаются в дополнение к уже обсуждаемым, следует из сообщения агентства.

Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло. Песков заявил, что в случае введения санкций Россия может зеркально продлить ответные меры.

17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Европарламент за день до этого принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов.

По данным источников CNN, новые ограничения могут затронуть «ближайшее окружение» Путина и энергетические компании. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал. Bloomberg сообщал, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину.

Ранее по теме: CNN узнал о плане Байдена предотвратить возможное вторжение на Украину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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