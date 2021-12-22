Reuter узнал об обсуждении властями США ограничений по импорту смартфонов в Россию
Власти США обсуждают введение ограничений на импорт Россией смартфонов, важных авиационных и автомобильных деталей и материалов из других отраслей, сообщил Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена. Такие меры могут быть введены в случае вторжения России на Украину.
Предлагаемые ограничения станут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена уже рассматривает. По словам собеседника издания, новые ограничения могут серьезно повлиять на российских потребителей, производственные операции и занятость. Американские чиновники планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которых могут затронуть такие ограничения, и поощрять скоординированные усилия, где это будет уместно. Эти меры предлагаются в дополнение к уже обсуждаемым, следует из сообщения агентства.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло. Песков заявил, что в случае введения санкций Россия может зеркально продлить ответные меры.
17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Европарламент за день до этого принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов.
По данным источников CNN, новые ограничения могут затронуть «ближайшее окружение» Путина и энергетические компании. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал. Bloomberg сообщал, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину.