CNN узнал о плане Байдена предотвратить возможное вторжение на Украину

Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло. Песков заявил, что в случае введения санкций Россия может зеркально продлить ответные меры.