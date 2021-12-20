CNN узнал о плане Байдена предотвратить возможное вторжение на Украину
Президент США Джо Байден осенью поручил своей команде по нацбезопасности использовать все инструменты для сдерживания якобы готовящегося вторжения России на Украину, признаки которого обнаружила разведка США; сейчас есть «окно в четыре недели», чтобы это сделать, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Байден, по словам источника, опасается повторения ошибок 2014 г., когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» из-за присоединения Крыма. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина», сообщает телеканал.
Чтобы «напрямую предостеречь» Путина от каких-либо действий, Байден отправил в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Затем, с появлением информации о якобы скоплении войск на границе России и Украины, начались публичные предупреждения Путину и угрозы санкциями в случае вторжения на Украину. Высокопоставленные чиновники администрации США заявили, что новые санкции будут жестче, чем те, которые были введены против России в 2014 г. после событий в Крыму, пишет CNN.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло. Песков заявил, что в случае введения санкций Россия может зеркально продлить ответные меры.
17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Европарламент за день до этого принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации. В случае военного конфликта планируется расширить список физлиц, в отношении которых будет действовать заморозка активов в ЕС и запрет на поездки, отключить Россию от платежной системы SWIFT, что повлечет за собой «исключение российских компаний с международного финансового рынка». Также предлагается ввести ограничения для владельцев российских дипломатических паспортов.
По данным источников CNN, новые ограничения могут затронуть «ближайшее окружение» Путина и энергетические компании. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал. Bloomberg сообщал, что власти США и европейские партнеры рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае нападения России на Украину.