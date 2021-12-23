Украина продлила эмбарго на поставку российских товаров до конца 2022 года

В августе 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. Позже правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Год спустя контрсанкции были расширены на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 г. — на Украину и с тех пор неоднократно продлевались, ровно как и антироссийские санкции