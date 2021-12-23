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Украина продлила эмбарго на поставку российских товаров до конца 2022 года

Ведомости

Кабинет министров Украины пролил действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2022 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

«Запретить до 31 декабря 2022 г. включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню», — говорится в документе. Как указано в пояснительной записке, продление эмбарго призвано обеспечить национальную безопасность страны в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений относительно Украины. 2 декабря стало известно, что Украина продлила на год действие спецпошлин на российские товары – до 31 декабря 2022 г.

В 2015 г. Украина ввела продовольственное эмбарго в отношении российских товаров. Под продэмбарго попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты и др. Кроме того, под запрет попадает оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.

В августе 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. Позже правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Год спустя контрсанкции были расширены на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 г. — на Украину и с тех пор неоднократно продлевались, ровно как и антироссийские санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных