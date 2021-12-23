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Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещал не расширяться

Ведомости

Североатлантический альянс никогда не обещал, что не будет расширяться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA. 

«НАТО никогда не давал обещания не расширяться. Собственно, именно в учредительном договоре нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса. <…> Это основополагающий принцип европейской безопасности», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что альянс готов провести переговоры о гарантиях безопасности в рамках Совета Россия — НАТО, поэтому готов созвать заседание совета как можно раньше в следующем году. «Но мы не пойдем на компромисс в отношении основных принципов. Мы не можем идти на компромисс в отношении права НАТО защищаться и защищать всех союзников, и мы не можем идти на компромисс в отношении основного принципа права каждой нации выбирать свой собственный путь», — добавил Столтенберг.

Путин напомнил о нарушенном обещании НАТО не расширяться на восток

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».

22 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе 2022 г., а 23 декабря президент России Владимир Путин добавил, что они состоятся в Женеве. Российскую сторону на переговорах будет представлять Сергей Рябков.

Ранее по теме: Рябков призвал США не выдвигать дополнительных требований в области безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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