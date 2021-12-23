Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещал не расширяться

Он отметил, что альянс готов провести переговоры о гарантиях безопасности в рамках Совета Россия — НАТО, поэтому готов созвать заседание совета как можно раньше в следующем году. «Но мы не пойдем на компромисс в отношении основных принципов. Мы не можем идти на компромисс в отношении права НАТО защищаться и защищать всех союзников, и мы не можем идти на компромисс в отношении основного принципа права каждой нации выбирать свой собственный путь», — добавил Столтенберг.