Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещал не расширяться
Североатлантический альянс никогда не обещал, что не будет расширяться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.
«НАТО никогда не давал обещания не расширяться. Собственно, именно в учредительном договоре нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса. <…> Это основополагающий принцип европейской безопасности», — заявил Столтенберг.
Он отметил, что альянс готов провести переговоры о гарантиях безопасности в рамках Совета Россия — НАТО, поэтому готов созвать заседание совета как можно раньше в следующем году. «Но мы не пойдем на компромисс в отношении основных принципов. Мы не можем идти на компромисс в отношении права НАТО защищаться и защищать всех союзников, и мы не можем идти на компромисс в отношении основного принципа права каждой нации выбирать свой собственный путь», — добавил Столтенберг.
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
22 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности пройдут в январе 2022 г., а 23 декабря президент России Владимир Путин добавил, что они состоятся в Женеве. Российскую сторону на переговорах будет представлять Сергей Рябков.