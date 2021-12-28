Белый дом назвал дату переговоров с Россией по гарантиям безопасности

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов. Президент подчеркнул, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата». По словам президента, переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве.