Белый дом назвал дату переговоров с Россией по гарантиям безопасности
Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности в Европе состоятся 10 января, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя Белого дома.
«США и Россия проведут переговоры по контролю над ядерными вооружениями и напряженности в Украине 10 января», — говорится в сообщении. Представители Москвы и НАТО, как ожидается, встретятся 12 января, в то время как Россия и ОБСЕ встретятся 13 января.
26 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, когда в Брюсселе пройдет плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников генштабов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская сторона получила предложение альянса и сейчас рассматривает его.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.
26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО рассматривать предложения по гарантиям безопасности военно-технический ответ России может быть «самым разным», он будет зависеть от предложений военных экспертов. Президент подчеркнул, что свои предложения Россия направила не для того, чтобы «что-то забаллотировать и прекратить», а с целью достижения «дипломатического переговорного результата». По словам президента, переговоры по гарантиям безопасности пройдут в Женеве.