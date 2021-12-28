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Сирия обвинила Израиль в ракетной атаке

Ведомости

Сирийская арабская армия заявила, что Израиль пустил ракетные снаряды из Средиземного моря на контейнерную площадку в морском порту города Латакии, что привело к пожару.

«Сегодня около 3:21 утра (4:21 мск) израильская сторона совершила воздушную атаку ракетными снарядами из глубины Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту Латакия, что привело к возгоранию и возникновению значительного материального ущерба», — говорится в сообщении.

В начале декабря сирийское агентство Sana сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по контейнерной площадке в торговом порту Латакии. По данным источника издания, обстрел произошел 7 декабря около 1:23 ч утра по местному времени со стороны Средиземного моря. В результате загорелись несколько коммерческих контейнеров, которые находились на площадке. Губернатор Латакии Амер Исмаил Хилал сообщил, что пожарным удалось потушить огонь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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