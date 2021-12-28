Сирия обвинила Израиль в ракетной атаке

В начале декабря сирийское агентство Sana сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по контейнерной площадке в торговом порту Латакии. По данным источника издания, обстрел произошел 7 декабря около 1:23 ч утра по местному времени со стороны Средиземного моря. В результате загорелись несколько коммерческих контейнеров, которые находились на площадке. Губернатор Латакии Амер Исмаил Хилал сообщил, что пожарным удалось потушить огонь.