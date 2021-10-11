Турция пообещала уничтожить «угрозы» на севере Сирии собственными силами

В конце сентября Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны подтвердили общую приверженность договоренностям по Сирии. В июне обе страны договорились продолжить борьбу с терроризмом в Идлибе. В 2019 г. Россия и Турция также заключили меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым курдские Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса SDF) должны были отвести свои силы на глубину 30 км от границы с Турцией, а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат. Эти условия пока выполнены не были.