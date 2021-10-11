Турция пообещала уничтожить «угрозы» на севере Сирии собственными силами
Турция намерена окончательно уничтожить вооруженные формирования в северной части Сирии, которые она считает угрожающими национальной безопасности. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время телеобращения в понедельник.
Анкара «полна решимости устранить угрозы, исходящие с севера Сирии, либо вместе с действующими там местными силами, либо собственными средствами», приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Накануне в провинции Идлиб в северной части Сирии — территории, на которой действуют курдские вооруженные формирования — в результате ракетного удара погибли два сотрудника турецкого спецназа, еще трое получили ранения. Анкара обвинила в нападении боевиков Рабочей партии Курдистана — организации, которая в Турции считается террористической.
«Последнее нападение на наших полицейских (в зоне операции «Щит Евфрата») и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу нашего терпения», — прокомментировал нападение политик.
Ранее в понедельник турецкие власти также сообщили о том, что город Каркамыш в провинции Газиантеп подвергся минометному обстрелу с территории Сирии. О пострадавших информации не поступало. Местная администрация возложила ответственность за обстрел на PJD (сирийскую курдскую партию «Демократический союз»)».
В конце сентября Эрдоган провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны подтвердили общую приверженность договоренностям по Сирии. В июне обе страны договорились продолжить борьбу с терроризмом в Идлибе. В 2019 г. Россия и Турция также заключили меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым курдские Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса SDF) должны были отвести свои силы на глубину 30 км от границы с Турцией, а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат. Эти условия пока выполнены не были.
Вооруженные силы Турции в 2016-2019 гг. провели три операции на севере Сирии — «Щит Евфрата» против боевиков запрещенного в России ИГ, а также «Оливковую ветвь» и «Источник мира» против курдских группировок. Присутствие на приграничной территории сил Анкары в Дамаске неоднократно называли нарушением суверенитета Сирии и призывали вывести войска.