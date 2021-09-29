Эрдоган назвал продуктивной прошедшую в Сочи встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшие сегодня в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным продуктивными.
«После продуктивных переговоров с моим коллегой Путиным мы покинули Сочи», — написал он в своем Telegram-канале. Кроме этого, он опубликовал фотографии со встречи.
Ранее Путин во время встречи с Эрдоганом заявил, что отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно, товарооборот стран за 9 месяцев вырос более чем на 55%. Стороны также обсудили пандемию COVID-19, «Турецкий поток», международное сотрудничество и др. В частности, Эрдоган выразил благодарность Путину за поддержку в сфере туризма и вклад в борьбу с пожарами.
Путин с 14 сентября находился на самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Сегодня Путин де-факто вышел из самоизоляции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.