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Эрдоган назвал продуктивной прошедшую в Сочи встречу с Путиным

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшие сегодня в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным продуктивными.

«После продуктивных переговоров с моим коллегой Путиным мы покинули Сочи», — написал он в своем Telegram-канале. Кроме этого, он опубликовал фотографии со встречи.

Ранее Путин во время встречи с Эрдоганом заявил, что отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно, товарооборот стран за 9 месяцев вырос более чем на 55%. Стороны также обсудили пандемию COVID-19, «Турецкий поток», международное сотрудничество и др. В частности, Эрдоган выразил благодарность Путину за поддержку в сфере туризма и вклад в борьбу с пожарами.

Путин с 14 сентября находился на самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Сегодня Путин де-факто вышел из самоизоляции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Путин призвал Эрдогана при следующей ревакцинации воспользоваться «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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