Талибы начали стрелять по протестующим женщинам в Кабуле

Талибы после возвращения к власти в августе ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и преподавать противоположному полу, а девочкам запретили ходить в школу после шестого класса. Женщинам разрешили посещать университеты, но они должны носить хиджаб и учиться отдельно от мужчин. Хиджаб обязали надевать также женщин-телеведущих; журналисткам нельзя работать в одном и том же СМИ с коллегами-мужчинами, а также находиться в местах массового скопления людей и вести оттуда репортажи.