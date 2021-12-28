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Талибы начали стрелять по протестующим женщинам в Кабуле

Ведомости

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» открыли огонь по женщинам, которые вышли на демонстрацию в Кабуле, передает афганское информагентство Asvaka. Десятки женщин организовали акцию протеста в столице Афганистана, требуя, чтобы их право на образование и работу было обеспечено, сообщало агентство.

Инцидент произошел неподалеку от больницы итальянской гуманитарной организации Emergency, о жертвах или раненых информации пока не поступало.

Талибы после возвращения к власти в августе ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и преподавать противоположному полу, а девочкам запретили ходить в школу после шестого класса. Женщинам разрешили посещать университеты, но они должны носить хиджаб и учиться отдельно от мужчин. Хиджаб обязали надевать также женщин-телеведущих; журналисткам нельзя работать в одном и том же СМИ с коллегами-мужчинами, а также находиться в местах массового скопления людей и вести оттуда репортажи.

Кроме того, талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их на каждый прием не сопровождает мужчина, а также ездить женщинам на относительно большие расстояния без сопровождающего.

Параллельно был принят и ряд послаблений по сравнению с политикой талибов в отношении женщин в 1990-е. Так, в декабре лидер движения Хайбатулла Ахундзад постановил, что женщина не является собственностью и не может быть выдана замуж против своей воли, а вдовы имеют право унаследовать «фиксированную долю» собственности мужа, детей, отца и других родственников.

Ранее по теме: «Талибан» запретил выдавать афганских женщин замуж без их согласия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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