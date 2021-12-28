В Совфеде напомнили о праве использовать армию для защиты россиян за рубежом

Осенью в западных СМИ появились публикации о наращивании Россией военной силы на границе с Украиной. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. По данным Associated Press, российское «вторжение» может произойти в начале 2022 г. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times в ноябре утверждал, что Россия может напасть на страну в конце января — начале февраля. После этого ряд западных политиков пригрозили ввести санкции в случае российского вторжения.