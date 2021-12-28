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В Совфеде напомнили о праве использовать армию для защиты россиян за рубежом

Ведомости

Россия не собирается начинать военную операцию на Украине, но может оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом в случае нападения на них, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», — сказал Косачев в интервью «Интерфаксу». При этом, по его словам, Россия видит, как Украину «подталкивают» к силовому решению проблемы Донбасса.

«Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет. Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 г. в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», — добавил Косачев.

Сенатор выразил надежду, что в применении этого закона не будет необходимости и что украинские власти «не пойдут на применение силы против гражданского населения юго-востока», в том числе людей с российским гражданством. «И Россия делает все от нее зависящее, чтобы такого сценария не допустить», — сказал он.

Осенью в западных СМИ появились публикации о наращивании Россией военной силы на границе с Украиной. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. По данным Associated Press, российское «вторжение» может произойти в начале 2022 г. Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times в ноябре утверждал, что Россия может напасть на страну в конце января — начале февраля. После этого ряд западных политиков пригрозили ввести санкции в случае российского вторжения.

Москва такие сообщения назвала «пустым нагнетанием», утверждая, что заявления о возможной агрессии со стороны России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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