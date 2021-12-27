Экс-глава МИДа Украины назвал невозможной «большую» войну страны с Россией

23 декабря в ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Украина в последнее время так часто говорит о войне, что складывается впечатление, будто она готовит еще одну военную операцию. Матвиенко подчеркнула, что Киев мог готовить атаку на территории Донбасса, в связи с чем была запущена информационная кампания для формирования мнения, будто Россия собирается напасть на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня выразил мнение, что «маленькую войнушку» на Украине может спровоцировать Запад, чтобы затем обвинить в этом Россию и ввести дополнительные санкции.