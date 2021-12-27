Экс-глава МИДа Украины назвал невозможной «большую» войну страны с Россией
«Большая» война между Россией и Украиной невозможна, так как сопряжена с крупными рисками, заявил в программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Кремль хочет поставить Запад и нас «на растяжку», мол, мы начинаем военные действия. Но блицкриг, большая война невозможна. Даже Путин прекрасно понимает, что реальное большое военное вторжение связано для него с большими рисками. И даже внутри России это никогда не будет воспринято», — сказал он.
Климкин считает, что президент России Владимир Путин «всегда работает с целью взять на себя очень четко просчитанный риск», а «большая атака на Украину идет дальше этого просчитанного риска». Нападение на республику может дорого обойтись России и ударить по ней самой, резюмировал экс-министр.
При этом Кремль неоднократно опровергал публикации западных СМИ о том, что Россия якобы намерена вторгнуться на Украину. Комментируя сведения о скоплении войск на границе с республикой, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что страна перемещает их на своей территории по собственному усмотрению. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня сказала, что планов нападать на Украину у России «не было и нет».
23 декабря в ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Украина в последнее время так часто говорит о войне, что складывается впечатление, будто она готовит еще одну военную операцию. Матвиенко подчеркнула, что Киев мог готовить атаку на территории Донбасса, в связи с чем была запущена информационная кампания для формирования мнения, будто Россия собирается напасть на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня выразил мнение, что «маленькую войнушку» на Украине может спровоцировать Запад, чтобы затем обвинить в этом Россию и ввести дополнительные санкции.