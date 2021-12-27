Матвиенко допустила подготовку Украиной военной операции в Донбассе
Киев мог готовить атаку на территории Донбасса, в связи с чем была запущена информационная кампания для формирования мнения, будто Россия собирается напасть на Украину, заявила в ходе пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Возможно, готовился такой сценарий военного нападения Украины на Луганск и Донецк и была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину. И тем самым обвинить Россию в агрессии и так далее», — сказала она.
Матвиенко объяснила свое предположение тем, что подобный сценарий ранее наблюдался в Грузии. По словам спикера верхней палаты парламента, экс-президент этой страны Михаил Саакашвили не мог «без одобрения свыше» начать военные действия против Южной Осетии и Абхазии. «При этом только он начал боевые действия — вспомните информационное поле — все информационное поле было заточено на то, что Россия напала на Грузию. Хотя очевидно было, что Грузия напала», — пояснила председатель Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что у России «не было и нет» планов нападать на Украину. Она сослалась на результаты опросов, которые показали, что около 80% россиян считают украинцев братским народом. Информацию о подготовке Москвой военной операции спикер Совфеда назвала фейковой.
23 декабря в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Украина в последнее время так часто говорит о войне, что складывается впечатление, будто она готовит еще одну военную операцию. Ранее Путин уже комментировал информацию о якобы имеющихся у России планах вторжения на территорию республики. Тогда он напомнил, что подобные слухи появлялись и до этого, однако ничего подобного до сих пор не произошло.
Осенью в зарубежных СМИ начал публиковать материалы о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. 24 декабря агентство заявило о продолжающемся стягивании войск России к границам Украины. Москва сообщения о возможном нападении неоднократно опровергала.