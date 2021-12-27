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Матвиенко допустила подготовку Украиной военной операции в Донбассе

Ведомости

Киев мог готовить атаку на территории Донбасса, в связи с чем была запущена информационная кампания для формирования мнения, будто Россия собирается напасть на Украину, заявила в ходе пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Возможно, готовился такой сценарий военного нападения Украины на Луганск и Донецк и была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину. И тем самым обвинить Россию в агрессии и так далее», — сказала она.

Матвиенко объяснила свое предположение тем, что подобный сценарий ранее наблюдался в Грузии. По словам спикера верхней палаты парламента, экс-президент этой страны Михаил Саакашвили не мог «без одобрения свыше» начать военные действия против Южной Осетии и Абхазии. «При этом только он начал боевые действия — вспомните информационное поле — все информационное поле было заточено на то, что Россия напала на Грузию. Хотя очевидно было, что Грузия напала», — пояснила председатель Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что у России «не было и нет» планов нападать на Украину. Она сослалась на результаты опросов, которые показали, что около 80% россиян считают украинцев братским народом. Информацию о подготовке Москвой военной операции спикер Совфеда назвала фейковой.

23 декабря в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Украина в последнее время так часто говорит о войне, что складывается впечатление, будто она готовит еще одну военную операцию. Ранее Путин уже комментировал информацию о якобы имеющихся у России планах вторжения на территорию республики. Тогда он напомнил, что подобные слухи появлялись и до этого, однако ничего подобного до сих пор не произошло.

Осенью в зарубежных СМИ начал публиковать материалы о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. 24 декабря агентство заявило о продолжающемся стягивании войск России к границам Украины. Москва сообщения о возможном нападении неоднократно опровергала.

Ранее по теме: Путин допустил подготовку Украиной военной операции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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